(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Viale Elvezia (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, perde il controllo dell’Audi, abbatte un palo e si ribalta Ferite lievi per un 24enne di Monza portato al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo. L’incidente è avvenuto giovedì sera all’altezza della rotatoria tra viale Elvezia e via Seveso. La polizia locale si è occupata dei rilievi.

Ha perduto il controllo della sua auto, una Audi A2, ha abbattuto un palo pubblicitario e la vettura si è ribaltata su un fianco. Il conducente, un 24enne di Monza, se l’è cavata con tanto spavento e ferite lievi. Lo spettacolare incidente stradale è avvenuto giovedì 22 ottobre attorno alle 23 all’altezza della rotatoria tra viale Elvezia e via Seveso, a Monza. Il 24enne è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale san Gerardo. Sul posto si è portata una pattuglia della polizia locale per effettuare i rilievi e verificare le condizioni psico fisiche del conducente (gli accertamenti sono ancora in corso). L’autovettura, fortemente danneggiata, è stata recuperata da un carro attrezzi.

