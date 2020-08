Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ecco come saranno posizionate le sagome

Monza: per il Gp niente spettatori, ma chi vuole può mettere la sua sagoma sulle tribune per beneficenza Il ricavato dell’iniziativa dell’Autodromo di Monza andrà ad alcune strutture e associazioni che si occupano di sanità. Tra queste anche Brianza per il cuore

Nessuno potrà sedersi sulle tribune dell’autodromo. Ma, se vuole, potrà metterci la faccia. Basta aderire all’iniziativa dell’autodromo di Monza “Face For Fun” e applicare a una sagoma a grandezza naturale la propria fotografia e una t-shirt a scelta con i colori della propria nazione o qualche motivo legato alla gara. Le tribune intorno al circuito così saranno occupate da tifosi virtuali, visto che le regole di contenimento del Covid non permettono la partecipazione del pubblico.

Per aderire occorre collegarsi a www.monzanet.it da smartphone, selezionando il vestito tra quelli messi a disposizione e poi scattarsi un selfie. Il ricavato netto dell’Autodromo Nazionale Monza andrà in beneficenza alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, all’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e all’associazione Brianza per il Cuore di Monza.

Una gara di solidarietà che ha come obiettivo raccogliere 100mila euro.

