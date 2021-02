Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: partono le visite guidate “covid-free” nel Parco Una serie di appuntamenti nel Parco di Monza per scoprire i suoi tesori insieme alla coop Meta: succede a partire da sabato 6 febbraio, ecco come partecipare.

Inizieranno sabato 6 febbraio le visite guidate all’interno del parco, alla scoperta delle cascine. Quindici appuntamenti dedicati ai più piccoli e alle famiglie per conoscere l’arte, la storia e la natura del polmone verde della Brianza.

Un’iniziativa dal titolo “A spasso tra le cascine del parco” promossa dalla cooperativa Meta insieme all’associazione Guidarte, con il contributo della Fondazione della comunità di Monza e Brianza. Verranno proposti, a partire dal 6 febbraio, due percorsi guidati. Dopo la visita guidata il progetto prevede anche laboratori artistici ambientali a tema, pensati per i bambini da 5 a 12 anni, allestiti negli spazi della Cascina Costa alta e a Villa Mirabello. Sarà possibile partecipare anche in modalità on line da remoto, utilizzando i canali social della cooperativa Meta.

Si inizia sabato 6 e domenica 7 febbraio. Il ritrovo è alle 14.30 sotto il portico di Cascina Costa alta (ingresso via Costa Alta a Biassono). È prevista anche la merenda monoporzionata. Per domenica 7 febbraio l’appuntamento è alle 9.30 davanti all’info point del Parco in viale Cavriga. Ciascuna esperienza avrà la durata di tre ore. Le visite sono gratuite ma è possibile supportare comunque il progetto con una donazione visitando il sito fondazionemonzabrianza.org. Tutte le informazioni su metacoop.org.

