Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: nuova palestra a San Fruttuoso, la consulta chiede un incontro con gli assessori Attesa, voluta, discussa e ora confermata: ma dove sarà la nuova palestra di San Fruttuoso, a Monza, non si sa ancora. La consulta di quartiere chiede un confronto con gli assessori sul luogo.

Un incontro con il quartiere per spiegare ai cittadini il nuovo progetto urbanistico che porterà a San Fruttuoso la tanto attesa palestra comunale e il nuovo centro civico. A chiederlo è la consulta di quartiere, che ha invitato gli assessori Martina Sassoli (Urbanistica) e Andrea Arbizzoni (Partecipazione) a una riunione pubblica.

«Vogliamo creare un momento di incontro e confronto aperto a tutti i cittadini del quartiere, nel quale venga illustrato il progetto, tenendo conto della preventiva ricognizione generale sulla situazione del quartiere effettuata nell’ambito del tour “Le città nella città”, che ha coinvolto la nostra consulta alla fine del 2020», si legge in una nota firmata dalla consulta San Fruttuoso.

Al centro del dibattito ci sarà proprio la scelta della porzione di quartiere sulla quale sorgeranno la palestra e il nuovo centro civico. Una location che l’amministrazione non ha ancora individuato. «È importante che tutti gli attori in gioco, a partire dai cittadini, vengano messi nelle condizioni di conoscere e approfondire l’insieme di proposte e conoscenze specifiche del territorio, così da individuare idee autenticamente condivise ed efficaci per il futuro di San Fruttuoso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA