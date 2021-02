L’evento di agosto 2020: il crollo parziale di una parte di tetto aveva interessato anche via Dante (Foto by Federica Fenaroli)

Monza, novità per lavaggio strade e parcheggi intorno all’ex Pastori -Casanova Modifiche alla viabilità intorno all’area della ex ditta Pastori-Casanova di Monza nelle vie Grossi, Dante e Matteo da Campione: da martedì 23 febbraio sospeso il lavaggio strade fino al termine dei lavori di messa in sicurezza, recuperati altri parcheggi.

Modifiche alla viabilità intorno all’area della ex ditta Pastori-Casanova di Monza. Il cantiere predisposto già da sei mesi per la messa in sicurezza dell’area ha causato la perdita di numerosi posto auto. Per venire incontro alle esigenze dei residenti e dei cittadini l’amministrazione ha previsto a partire da martedì 23 febbraio la sospensione del lavaggio strade fino al termine dei lavori, consentendo quindi di recuperare altri parcheggi. Il provvedimento di sospensione del lavaggio strade coinvolge le vie Tommaso Grossi, Dante, Volta e Matteo da Campione.

Sono stati inoltre individuati nuovo posti auto temporanei sempre in via Matteo da Campione.

Lo scorso agosto una parte del tetto della ex Pastori-Casanova di via Dante era crollato fortunatamente senza registrare alcun ferito. Una porzione di circa 500 metri quadrati di copertura di legno era collassata sotto il peso del tempo. Lo stabile, un tempo stabilimento tessile, è in stato di abbandono da decenni.

Dopo il crollo i tecnici avevano predisposto la messa in sicurezza dello stabile. Era stato poi deciso anche l’abbattimento del muro perimetrale fino a un’altezza massima di quattro metri.

