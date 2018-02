Monza, niente revisione né assicurazione né patente: 5.000 euro di multa Si è visto consegnare un verbale da cinquemila euro e sequestrare l’auto, una Renault Kangoo in quanto, tra l’altro, da quasi un anno circolava senza revisione e con l’assicurazione scaduta. Protagonista un automobilista di nazionalità egiziana fermato dalla polizia locale di Monza.

Durante un controllo di polizia stradale, gli agenti, verificando presso i terminali della Motorizzazione, hanno accertato anche che il veicolo era già stato sospeso dalla circolazione dai colleghi di Sesto San Giovanni a novembre per la revisione scaduta e che al conducente era stata ritirata la patente egiziana in quanto residente in Italia da oltre un anno.

Il trasgressore veniva quindi sanzionato per un totale di circa 5.000 euro per guida con patente ritirata, guida con veicolo sospeso dalla circolazione, veicolo senza copertura assicurativa ed altre violazioni alle norme del Codice della Strada, mentre il veicolo veniva posto sotto sequestro amministrativo.

