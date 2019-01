Monza: nel 2018 sanzioni record della polizia locale, 7,6 milioni Stracciato il già record del 2017 quando furono staccati verbali per 7,4 milioni di euro: a Monza nel 2018, per violazioni al Codice della Strada e altri illeciti riscontrati dalla polizia locale, la cifra delle sanzioni è stata di 7,6 milioni. Importi “virtuali”, se è vero come è vero che l’incasso effettivo (se va bene) ammonta a circa la metà.

Stracciato il già record del 2017 quando furono staccati verbali per 7,4 milioni di euro: a Monza nel 2018, per violazioni al Codice della Strada e altri illeciti riscontrati dalla polizia locale, la cifra delle sanzioni è stata di 7,6 milioni. Importi “virtuali”, se è vero come è vero che l’incasso effettivo (se va bene) ammonta a circa la metà. Nel 2016 erano stati emessi accertamenti per 6,3 milioni. Cifra simile anche nell’anno precedente. Circa 6,6 milioni sono invece previsti a bilancio, come previsione, per il 2019, dei quali 6,2 dalle violazioni stradali.

La metà della cifra (anche se a poter essere effettivamente spesa è solo la parte incassata), per legge, deve essere reinvestita per interventi di sicurezza stradale, manutenzione della segnaletica, tutela dell’utenza debole e in dotazioni per la Polizia locale. Nel documento di previsione 2019 si parla di circa 3 milioni, due terzi dei quali destinati a migliorare le strade; 750mila euro per le dotazioni degli agenti, 80mila euro per spese di miglioramento della sicurezza stradale specifiche per il trasporto pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA