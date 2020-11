Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Radaelli Fabrizio)

Sul posto sono presenti la polizia ferroviaria, i vigili del fuoco e la polizia locale (Foto by Radaelli Fabrizio)

Monza, investimento mortale: traffico ferroviario sulla Milano-Chiasso in graduale ripresa Rfi dà comunicazione della graduale ripresa del traffico ferroviario a Monza lungo la linea Milano-Chiasso dopo la sospensione, nel pomeriggio , a causa dell’investimento di una persona da parte di un treno merci all’altezza di viale Battisti.

“Dalle ore 19.55 di mercoledì 4 novembre sulla linea Milano - Chiasso, il traffico ferroviario, precedentemente sospeso, attorno alle 17, tra Monza e Desio, per l’investimento di una persona da parte di un treno, è in graduale ripresa dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei convogli concessa dalle Autorità competenti intervenute sul posto”. Ne dà notizia Rfi, Rete Ferroviaria Italiana, dopo che erano stati nel frattempo attivati servizi sostitutivi con autobus fra Monza e Seregno. L’incidente è accaduto all’altezza di viale Cesare Battisti, a Monza, dove la vittima è stata travolta da un treno merci. Non è escluso l’atto volontario.

(notizia in aggiornamento)

