Monza, muore di Covid un infermiere ricoverato al San Gerardo: lavorava al Valduce di Como

È stato ricoverato all’ospedale Valduce di Como e in un secondo momento è stato trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza, in terapia intensiva. Purtroppo le cure non sono servite a Javier Chunga, peruviano, 59 anni.