Monza, manutenzioni straordinarie in quattro scuole: piano da 2 milioni di euro Il Comune di Monza ha approvato un piano di manutenzioni straordinarie per quattro scuole del valore di circa 2 milioni di euro. Lavori in arrivo alla Puecher, Zara, Bachelet e al liceo Zucchi.

Due milioni di euro per un piano di manutenzioni straordinarie nelle scuole Puecher, Zara, Bachelet e Zucchi di Monza. I progetti definitivi sono stati approvati il 23 dicembre, gli uffici sono al lavoro sui progetti esecutivi a cui seguirà il bando di gara e l’affidamento dei lavori. L’obiettivo è aprire i cantieri, d’accordo con i dirigenti scolastici, durante il periodo estivo.

È di 450 mila euro l’investimento previsto per il rifacimento dei servizi igienici e la posa di nuovi serramenti alla scuola primaria Puecher di via Goldoni, che fa parte dell’Istituto Comprensivo Anna Frank. Saranno rifatti i bagni anche della scuola primaria Zara di via Caravaggio, che fa parte dell’Istituto Comprensivo Koiné. In questo caso è previsto anche il completamento della nuova copertura per un investimento di 500 mila euro. E nuovi bagni in arrivo anche al centrale liceo Zucchi. Il progetto, finanziato con 750 mila euro, prevede il rifacimento dei servizi.

Sarà completamente rifatta la pavimentazione della palestra della scuola primaria Bachelet dell’Istituto Comprensivo Salvo d’Acquisto. Il progetto prevede anche il rifacimento dei servizi igienici e degli spogliatoi della palestra e la posa di nuovi serramenti: l’investimento è di 200mila euro.

«Si tratta di scuole costruite tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Ottanta che oggi ospitano quasi 1.400 studenti. Si tratta di strutture dove gli impianti dei servizi igienici sono quelli originari, spiega l’Assessore. Un patrimonio scolastico che ha bisogno di interventi per essere all’altezza degli standard qualitativi che ci aspettiamo dalle nostre scuole. Stiamo investendo molte risorse per restituire a studenti, famiglie e insegnanti scuole sicure e con spazi adeguati, in grado di incidere anche dal punto di vista ambientale e del risparmio energetico: progetti per anticipare l’emergenza e investire sulla manutenzione, su ciò che serve più che su ciò che appare. Ci auguriamo che anche il Governo possa stanziare nuovi fondi per l’edilizia scolastica», commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Villa.

