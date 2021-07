Monza: maestra per generazioni all’istituto Bianconi, addio a suor Valeria Cattaneo Religiosa della congregazione delle suore di Maria Bambina. È stata maestra per generazioni di monzesi. Originaria di Seregno, al secolo Giulia Cattaneo, ha iniziato il suo servizio nella comunità di Robbiano di Giussano nel 1958. È arrivata all’istituto Bianconi nel 1960 ed è rimasta a Monza fino al 2017.

Si è spenta sabato 3 luglio, a 88 anni, suor Valeria Cattaneo, religiosa della congregazione delle suore di Maria Bambina. È stata maestra per generazioni di monzesi.

Originaria di Seregno, al secolo Giulia Cattaneo, ha iniziato il suo servizio nella comunità di Robbiano di Giussano nel 1958. È arrivata all’istituto Bianconi nel 1960 ed è rimasta a Monza fino al 2017, «dove ha svolto la sua preziosa opera di servizio dei nostri ragazzi presso la nostra scuola, e per un periodo anche a servizio dell’istituto San Biagio di via Manara», spiegano le consorelle del Bianconi.

Educatrice carismatica, disponibile, attenta e premurosa anche verso le famiglie. «Per anni è stata la faccia accogliente del Bianconi, rendendosi disponibile, anche da anziana, alle attività di accompagnamento e di assistenza ai bambini della scuola primaria che frequentavano il pre e post scuola», continuano dall’istituto Bianconi.

Nel suo servizio pastorale a Monza si è occupata anche della cura degli ammalati e degli anziani.

«Ha continuato ad aggiornare la sua formazione professionale anche in età matura, frequentando corsi per nuove forme di metodologia didattica e per l’insegnamento con nuovi strumenti digitali. Amava il computer e si era iscritta a corsi di inglese per adulti, per restare al passo con i tempi», confermano le consorelle.

È stata anima dell’associazione ex docenti e alunni, organizzando gite e incontri culturali, mantenendo viva la relazione tra chi, negli anni, era passato dalla scuola di via Torneamento.

Il funerale di suor Valeria Cattaneo si svolgerà martedì 6 luglio alle 14.30 a Seregno, nella basilica San Giuseppe (rosario alle 14.30, messa alle 15). Nello stesso giorno, alle 9, un’altra cerimonia verrà celebrata nella residenza di via San Bernardino a Bergamo.

Sarah Valtolina

© RIPRODUZIONE RISERVATA