Monza: l’ospedale San Gerardo diventa Irccs? La Regione prepara il dossier L’assessore regionale Giulio Gallera ha dato mandato ai funzionari della Lombardia di preparare un dossier su vantaggi e svantaggi della trasformazione dell’ospedale San Gerardo di Monza in Irccs.

Trasformare l’ospedale San Gerardo in Irccs? Parliamone. Finisce così la riunione convocata dall’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera che mercoledì, dopo il passo in avanti del M5S che ha autonomamente chiesto (e avuto) il nulla osta al ministro della salute Grillo al progetto, ha posto il nodo sul tavolo della cabina di regia istituita per la revisione degli assetti territoriali delle Asst a Monza e Brianza. La decisione è di “avviare un percorso di approfondimento giuridico e scientifico per la trasformazione”.

“A settembre, invece, l’organismo regionale tornerà a riunirsi per verificare l’esito delle verifiche sul percorso di trasformazione del San Gerardo e, di conseguenza, completare il ragionamento sulla revisione dei confini delle aziende socio sanitarie, al fine di garantire ai cittadini una dislocazione funzionale dei servizi di cura e assistenza” si legge in una nota della Regione Lombardia. . L’assessore Gallera ha incaricato i funzionari regionali di elaborare con l’Ats Brianza e l’Asst di Monza “un dossier tecnico, amministrativo e scientifico da trasmettere al Ministero della Salute con la richiesta di identificare il San Gerardo come nuovo Istituto di ricerca e cura di carattere scientifico”.

