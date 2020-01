Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: le rane della Sirenetta sono tornate al completo La fontana dell’arengario di Monza non è più orfana: sono state ripristinate tutte le rane del basamento della Sirenetta.

La famiglia delle rane della Sirenetta è tornata al completo: non ci sono più pezzi mancanti nella fontana di piazza Roma, sotto l’arengario. A lungo il monumento è rimasto orfano di buona parte degli ugelli in bronzo a forma di rana, sottratti da qualcuno che ha pensato (male) che stessero meglio a casa sua. Così l’amministrazione comunale, dopo avere sistemato il sistema idraulico e ripristinato l’acqua nel corso dell’estate grazie ai Lions, a settembre aveva deciso anche di restaurare l’opera. Piazza Trento ha incaricato la fonderia artistica Campagner di Senago di realizzare tre rane mancanti identiche alle precedenti per una spesa di un migliaio di euro. Lavoro finito: le rane sono di nuovo nel basamento della fontana.

Una delle nuove rane della fontana di Monza

