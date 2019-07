Monza, lavori in corso nel piazzale della stazione: interventi su fontana e pavimentazione Lavori in corso nel piazzale della stazione di Monza: si rifnno il look la fontana e la pavimentazione dello scalo ferroviario. «Investimento importante sia in termini di decoro urbano sia di sicurezza», spiega l’assessore.

La fontana della stazione di Monza si rifà il look e con lei anche la pavimentazione dell’area che fronteggia lo scalo ferroviario. Si tratta di lavori da 220mila euro (e poco più), che sono iniziati alla fine della scorsa settimana.

«La sostituzione e la posa di nuovi materiali nel piazzale dovrebbe concludersi nella prima metà di agosto - spiegano da palazzo - In programma anche la manutenzione ordinaria della fontana e la posa di nuovi arbusti e fiori».

Il tutto dovrebbe essere ultimato in tempo per il Gran Premio. «La stazione è il biglietto da visita della città, da qui passano migliaia di persone ogni giorno. Ma è anche un’area sensibile - ha spiegato il vicesindaco Simone Villa in una nota stampa - per questo riteniamo che l’investimento fatto sia importante sia in termini di decoro urbano sia di sicurezza».

Altre sei strade del centro storico con pavimentazioni di pregio, da settembre, saranno interessate da interventi di riqualificazione: via Italia, piazza Roma, via Vittorio Emanuele, via Bergamo, via Carlo Alberto e piazza San Pietro Martire. Di 400 mila euro il costo complessivo dei lavori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA