Monza, lavori in corso a San Rocco per riparare la tubatura dell’acqua che ha allagato la via Sono ripresi lunedì mattina i lavori per la riparazione della tubatura che domenica, rompendosi, ha allagato un tratto di via San Rocco, a Monza. Fornitura d’acqua sospesa a un condominio.

Sospesi domenica sera con il ripristino dell’erogazione dell’acqua, sono ripresi alle 7.30 di lunedì 29 luglio i lavori per la riparazione della tubatura che domenica mattina, rompendosi, ha allagato un tratto di via San Rocco, a Monza.

Il gestore del servizio BrianzAcque ha attivato la tecnica dello stop sistem in modo da consentire la risoluzione del guasto limitando la temporanea sospensione della fornitura d’acqua a una sola utenza condominiale e contenendo il disagio.



Per consentire i lavori è stato istituito un senso unico per chi proviene da nord. Per chi proviene da sud, la viabilità è deviata in via Sauro. Unica eccezione il pullman di linea che transita in tutti e due i sensi.

