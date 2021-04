Monza, l’appello per Pupazzetto perso da qualche parte al parco: «Se lo trovate mettetelo qui» Un cartello realizzato da Jacopo, 7 anni, per ritrovare Pupazzetto, perso da qualche parte nel parco di Monza: «L’ho fatto io, se lo trovate mettetelo sulla panchina dell’ingresso del parco della Madonna delle Grazie».

Il cartello lo hanno trovato in molti, affisso all’ingresso del parco che si affaccia sul santuario della Madonna delle Grazie di Monza. Un foglio bianco, scritto nella bella grafia che può avere un bambino di 7 anni.

Il Pupazzetto perso da Jacopo a Monza - foto da facebook

Il bambino si chiama Jacopo. Ha perso un suo amico di stoffa: un pupazzetto (come lo chiama lo stesso Jacopo) color azzurro, cucito a mano e con gli occhi a triangolo. Molto particolare perché lo ha realizzato con le sue mani. Lo ha perso nel parco, in un luogo che però non ricorda. E così ha pensato di affiggere cartelli per chiedere l’aiuto dei frequentatori del parco, per ritrovare il suo gioco. E per meglio far capire l’aspetto del suo amico ha corredato il suo appello con un disegno dettagliato del suo pupazzo.

«Sono Jacopo, ho 7 anni e ho perso questo pupazzetto che ho fatto io. L’ho perso nel parco ma non so dove. Se lo trovi puoi lasciarlo sulla panchina dell’ingresso del parco della Madonna delle Grazie. Grazie tante, Jacopo».

Questo è il testo lasciato dal bambino. Un foglio che qualcuno ha voluto fotografare e postare sui gruppi Facebook della città, per amplificare la richiesta di aiuto del piccolo Jacopo. La ricerca di “pupazzetto” è già iniziata.

