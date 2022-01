Monza lancia il Fitness for finance: l’educazione finanziaria per ragazzi Fitness for finance: il Comune di Monza propone cinque lezioni gratuite per spiegare ai giovani i principali strumenti di risparmio, investimento e gestione dei rischi.

Cinque lezioni gratuite per spiegare ai giovani i principali strumenti di risparmio, investimento e gestione dei rischi. Si chiama Fitness for finance la campagna di educazione finanziaria pensata per i ragazzi che prenderà il via dal prossimo 8 febbraio. L’iniziativa rientra nel bando #strategiagiovani 2.0 promosso dal Comune di Monza, realizzato grazie a un contributo regionale di 70.000 euro, su un totale di 100.000 euro.

Cinque appuntamenti, tutti i martedì dall’8 febbraio all’8 marzo, dalle 16 alle 18. Gli incontri, realizzati in collaborazione con l’Università Bicocca e Bbetween, si svolgeranno solo in modalità on line per un massimo di 150 iscritti. Per le iscrizioni occorre scrivere a [email protected] e [email protected]. Tutte le info sugli argomenti sono disponibili al sito strategiagiovani.it.

Si tratta di un percorso di alfabetizzazione finanziaria di base pensato per i più giovani, per favorire una maggiore consapevolezza nelle scelte di investimento per il loro futuro.

«È importante fornire alle nuove leve gli strumenti per capire e per scegliere consapevolmente, per avere informazioni di carattere economico con la quale devono cominciare a familiarizzare», ha commentato l’assessore alle Politiche giovanili, Federico Arena.

Il portale strategiagiovani.it offrirà anche un servizio di accompagnamento e orientamento per la ricerca del lavoro grazie al supporto di youth workers, operatori e professionisti che facilitano l’apprendimento e lo sviluppo personale e sociale.

