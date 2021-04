Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Orto via Papini (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, l’agriparco solidale cresce con le scuole (e pensa all’estate e alla festa della mamma) Attraverso gli stage cresce la collaborazione tra l’agriparco solidale Accolti e Raccolti di via Papini a Monza, gestito dalla Fondazione Tavecchio, e le scuole della città. E poi novità per la festa della mamma e per l’estate.

Cresce la collaborazione tra l’agriparco solidale Accolti e Raccolti di via Papini a Monza, gestito dalla Fondazione Tavecchio, e le scuole della città. Nel mese di marzo sono stati attivati tredici stage per altrettanti studenti della scuola Borsa di Monza. Per quattro di questi l’esperienza è stata rinnovata fino a metà maggio. Nuove collaborazioni anche con l’istituto Mapelli sempre di Monza.

«La Fondazione e la scuola partecipano congiuntamente al progetto Increase – spiega Alessio Tavecchio, presidente dell’omonima fondazione - Si tratta di uno studio sulla biodiversità dei legumi. Inoltre la fondazione ha donato due borse di studio del valore di 500 euro ciascuna a due studenti meritevoli che saranno scelti dalla scuola nella sezione di agraria».

A poche settimane dalla chiusura dell’anno scolastico l’agriparco si prepara ad accogliere anche i bambini e i ragazzi al centro estivo. «La struttura di via Papini sta preparando grandi novità per la prossima estate – conferma Tavecchio -. Stiamo organizzando il primo “agri-campus”. Inoltre metteremo a disposizione lo spazio all’aperto che potrà essere prenotato per le feste di fine anno scolastico, organizzate in piena sicurezza».

E sempre dall’agriparco della Fondazione Tavecchio arriva anche l’idea regalo per la festa della mamma: adotta un albero. Adottando per un anno uno degli alberi da frutta del parco si potranno ricevere, oltre al certificato di adozione, anche due vasetti di confettura, un biglietto con la dedica per la mamma e la targhetta personalizzata che sarà posta sul proprio albero. I fondi raccolti serviranno a sostenere i progetti promossi da Accolti e Raccolti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA