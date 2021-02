Monza, la tragedia del 14 febbraio 1916: bombardamento su San Biagio

Durante la prima guerra mondiale furono lanciate bombe sulla popolazione da parte dell’aviazione austriaca. Persero la vita due monzesi: Giuseppe Crippa, ciabattino di mestiere, con la bottega in via Prina, allora via Como, e Anna Maria Galliani, originaria di Biassono, che si era trasferita a Monza dopo il matrimonio e che perse la vita qualche giorno dopo in conseguenza delle ferite