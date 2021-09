Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lo stand della polizia stradale in piazza Roma (foto Questura)

Monza: la Polizia stradale in piazza Roma per sensibilizzare sulla sicurezza stradale In occasione del Gp di F1 attivati postazioni e percorsi dedicati sui rischi della guida, sull’utilità dell’uso dei dispositivi di sicurezza e sulla necessità di osservare le norme sulla circolazione stradale.

Stand della Polizia Stradale dedicato alla sicurezza stradale in occasione degli eventi promossi a Monza per il Gran Premio d’Italia 2021 di Formula 1. Nel fine settimana in piazza Roma, con lì'intento di sensibilizzare i presenti sono stati attivati postazioni e percorsi dedicati sui rischi della guida, sull’utilità dell’uso dei dispositivi di sicurezza e sulla necessità di osservare le norme sulla circolazione stradale.

Un’iniziativa, fanno sapere dalla Questura, rivolta soprattutto ai ragazzi attraverso la distribuzione di materiale e la guida in percorsi pedonali dedicati, che ha riscosso un grande interesse.

Il percorso disegnato in piazza Roma per sensibilizzare sulla sicurezza stradale (foto Questura)

