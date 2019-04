Monza: la Polizia locale compie 151 anni ed elogia 12 agenti Monza celebra in piazza Duomo i 151 anni del Corpo della Polizia locale. Elogiati 12 agenti per la loro professionalità e la dedizione al lavoro

Il Corpo della Polizia locale di Monza compie 151 anni. Le celebrazioni si sono svolte in piazza a Duomo nella mattinata di sabato 13 aprile. Premiati dodici agenti elogiati per l’attività svolta.

Cerimonia alla presenza del Prefetto Patrizia Palmisani, del Sindaco Dario Allevi (che ha definito gli agenti «eroi del quotidiano») , dell’Assessore alla Sicurezza, del Comandante Pietro Curcio e dei vertici di tutte le Forze dell’Ordine del territorio. Esposti in piazza anche veicoli e attrezzature in dotazione al Comando. A seguire il passaggio in rassegna del Sindaco e la benedizione dell’Arciprete Monsignor Silvano Provasi.

«Ecco i nomi degli agenti che hanno ricevuto l’elogio: assistente Giuseppantonio Maggi e agente scelto Erika Sala per i servizi antidroga; sovraintendente Guido Giorgilli e agente scelto Daniele Camisasca per l’inseguimento a un automobilista che non si era fermato all’alt e che aveva con sè armi e munizioni; sovraintendente Maria Assunta Scaramozzino, agente scelto Lorena Trento, agente scelto Fabio Iandolo, agente Loredana Scibilia, per aver sedato l’aggressione di un gruppo di stranieri nei confronti di un connazionale responsabile di un tentato omicidio; specialista di vigilanza Antonio Campana, specialista di vigilanza Marina Sironi, specialista di vigilanza Lucia Picariello alla memoria, commissario Vincenzo Scali per l’impegno e la professionalità.

