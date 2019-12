Monza, la polizia locale applica il nuovo regolamento: blitz in città, multe e allontanamenti Blitz della polizia locale di Monza tra martedì e mercoledì con undici ordini di allontanamento e sedici verbali. È la prima applicazione del nuovo Regolamento comunale di polizia urbana, approvato in consiglio comunale a novembre.

Blitz della polizia locale di Monza tra martedì e mercoledì con undici ordini di allontanamento e sedici verbali per bivaccamento, consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico e di accattonaggio con multe per un valore di 2.400 euro. È la prima applicazione del nuovo Regolamento comunale di polizia urbana, approvato in consiglio comunale a novembre.

LEGGI Monza, ecco le sanzioni del nuovo regolamento di polizia urbana: 500 euro per vandali e writers

LEGGI Monza, i voti della maggioranza per il nuovo regolamento di polizia urbana che vieta l’alcol dopo le 21

I controlli si sono concentrati soprattutto nelle aree e vie del centro storico, ma anche in periferia e, in particolare, agli ingressi dell’Ospedale San Gerardo di Monza. Dodici gli agenti impiegati, di cui tre in abiti civili, nell’operazione.

Monza anti degrado

In area Cambiaghi gli agenti hanno identificato cinque persone (un italiano, un rumeno e tre marocchini secondo quanto riferito dal Comune) che bivaccavano stesi a terra sotto i portici. I cinque oltre a birre in bottiglia, avevano anche una griglia che accesa ha provocato molto fumo.

Monza anti degrado

In corso Milano, in prossimità di largo Mazzini, e in via Italia sono stati identificati una donna e un uomo di origine rumena che chiedevano l’elemosina. Per entrambi è stato emesso l’ordine di allontanamento.

Il blitz è proseguito mercoledì mattina nelle vie del centro storico e in via Spalto Piodo, dove gli agenti hanno controllato cinque ragazzi maggiorenni non residenti a Monza che bivaccavano bevendo vodka. All’ingresso dell’ospedale un venditore abusivo è scappato abbandonando una decina di ombrelli che sono stati sequestrati.

«Si tratta della prima operazione concreta dopo l’entrata in vigore del Regolamento comunale di Polizia Urbana che si conferma uno strumento operativo a supporto del lavoro degli agenti di Polizia Locale e di tutte le altre forze dell’ordine - ha detto l’assessore alla Sicurezza Federico Arena - È anche una risposta a chi in questi giorni ha imbrattato i muri della nostra città con scritte vergognose: non ci facciamo intimidire da nessuno. Noi lavoriamo per la sicurezza dei nostri cittadini e non arretreremo di un millimetro. Indietro non si torna. Altri controlli continueranno senza sosta per portare in città sempre più decoro e sicurezza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA