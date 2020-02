Monza: la lite in famiglia degenera, arriva la polizia È intervenuta la polizia a Monza domenica pomeriggio per una lite in famiglia degenerata in modo violento.

Una situazione famigliare tesa è degenerata al punto da richiedere l’intervento della polizia. È successo nel pomeriggio di domenica nella zona di via Lecco, a Monza. Un ragazzo con problemi di dipendenze ha aggredito verbalmente la madre che aveva accettato di ospitarlo per una sola notte e ha spintonato il compagno. Poi ha opposto resistenza ai poliziotti, spintonandoli a loro volta e dando in escandescenza alla richiesta di andare in questura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA