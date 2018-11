Via Zavattari a Monza (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: la cura (temporanea) per via Zavattari sono iniezioni di cemento Il Comune di Monza si prepara a eseguire quattro interventi d’urgenza nelle strade con fondi extra: via Zavattari, via Rosmini e via Guerrazzi, oltre a lavori notturni in via Marconi a San Rocco.

Monza ripara per l’ennesima volta via degli Zavattari: la strada che passa davanti al liceo Zucchi e costeggia piazza Trento e Trieste ha seguito le sorti della stessa piazza, con i lastroni che troppo spesso si rompono o diventano sconnessi. Così il Comune si prepara a metterci di nuovo una pezza, “in attesa delle risorse necessarie per il complessivo rifacimento della strada”, con delle iniezioni di cemento.

In passato (con la precedente amministrazione) è stato anche ipotizzato di riasfaltare la via per risolvere definitivamente il problema delle continue rotture e costose riparazioni. L’intervento è inserito in una serie di lavori considerati urgenti dall’amministrazione Allevi per una spesa complessiva di 190mila euro. Il Comune ammette che si tratta di “tamponare alcune situazioni, prima dell’arrivo della stagione invernale”.

E allora via Marconi, cioè l’ultima parte della strada di scorrimento che inizia come viale Stucchi e viale delle Industria, dopo il viadotto di San Rocco, “che da alcuni giorni è transennata per buche pericolose”; poi via Rosmini, all’incrocio con viale delle Industrie al confine con Brugherio, a partire dalla recinzione del centro sportivo; i marciapiedi di via Guerrazzi davanti alla chiesa di San Giuseppe (“con l’occasione saranno riordinati i parcheggi e ripristinato il decoro dell’area”.

«Abbiamo dato priorità alle situazioni non più rinviabili – ha detto il vicesindaco Simone Villa, titolare dei lavori pubblici – che anche i cittadini ci segnalano come urgenze. Con le risorse disponibili stiamo facendo il massimo per garantire sicurezza e decoro alla nostra viabilità».

