Monza, la “bussola” della Provincia per le scuole superiori diventa una app Direttamente sullo smartphone la “bussola” della Provincia di Monza e Brianza per orientarsi nella scelta della scuola superiore: ecco l’app che aggiorna il servizio.

Si rinnova la versione online della Bussola, per aiutare i ragazzi a scegliere il percorso formativo dopo la terza media. È disponibile sul sito della Provincia la finestra dedicata allo sportello di informazione (si parte da qui) e scaricabile anche come applicazione per lo smartphone. Nella Bussola sono raccolti tutti gli indirizzi e i percorsi presenti sul territorio provinciale. È possibile trovare anche gli indirizzi degli istituti che nel tempo hanno ottenuto buoni risultati in termini di iscritti e di performance formative e occupazionali.

Ampio spazio dedicato alla formazione professionale. Quest’anno sono più di cento i corsi che verranno attivati sul territorio nei centri di formazione professionale. Tra le novità spicca il nuovo corso di operatore della gestione delle acque e risanamento ambientale, promosso dal Centro Terragni di Meda.

«Sappiamo che molti ragazzi insieme alle proprie famiglie hanno già deciso quale sarà il percorso dopo la terza media – spiega Luca Santambrogio, presidente della Provincia MB -. Il mio invito è di consultare comunque la nostra guida online, anche attraverso la app, per poter indirizzare meglio le scelte, anche riguardo la seconda opzione prevista nelle iscrizioni».

Le iscrizioni online al primo anno delle scuole superiori per l’anno scolastico 2021/2022 resteranno aperte fino al 25 gennaio. L’iscrizione è solo telematica utilizzando il sito istruzione.it/iscrizionionline attivato dal Ministero dell’istruzione.

