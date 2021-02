Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Campo atletica Liceo Porta (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, individuato lo stabile per la succursale del liceo Porta: la Provincia passa il testimone al Comune

Potrebbe essere inaugurata già per l’avvio del nuovo anno scolastico la nuova sede della succursale del liceo Porta di Monza. Si tratta di un edificio a pochi passi dal centro storico, tra le vie Marsala e Umberto I di 3mila metri quadrati, inserito in un’area industriale. Qui verranno allestite dodici aule più due aule laboratorio che ora sono invece accolte negli spazi della scuola media di via Poliziano.

Il risultato arriva dopo un’indagine avviata dalla Provincia di Monza e Brianza per ricercare sul territorio di Monza un edificio che potesse rispondere alle caratteristiche richieste per essere in breve tempo destinato ad uso scolastico.

«Attraverso l’indagine di mercato condotta siamo riusciti a individuare un operatore privato in possesso di un immobile con i requisiti richiesti – ha spiegato il presidente della Provincia, Luca Santambrogio - Oltre agli spazi adeguati per accogliere dodici classi, la posizione centrale vicino alla stazione di corso Milano e agli altri mezzi pubblici lo rendono potenzialmente interessante per sviluppare altre progettualità che potrebbero coinvolgere anche altre scuole».

La Provincia è ora in attesa di un riscontro di fattibilità da parte del Comune di Monza e cui compete la valutazione circa l’uso di queste aree private.

