Monza, incidente stradale in viale Sicilia: un anziano in prognosi riservata

È ricoverato in prognosi riservata un anziano coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio dell’11 aprile in viale Sicilia a Monza. È successo intorno alle 16.30 all’altezza di via Tognini. L’uomo, monzese di 84 anni, era alla guida di una Opel Corsa che viaggiando in direzione Concorezzo avrebbe svoltato a sinistra all’ingresso dello stadio mentre dal senso opposto arrivava la Fiat condotta da un trentenne. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Sul posto la polizia locale e i soccorsi. L’anziano è stato soccorso in codice giallo e trasportato all’ospedale San Gerardo dove le sue condizioni si sono aggravate. In pronto soccorso anche il trentenne.

