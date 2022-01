Monza: incidente stradale all’incrocio, un 15enne in bicicletta finisce all’ospedale

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

La polizia locale di Monza sta svolgendo accertamenti a proposito di un incidente stradale avvenuto nel primissimo pomeriggio di martedì 25 gennaio, attorno alle 13.20 all’intersezione tra via Cavallotti e via Arnaldo da Brescia che ha visto coinvolto un 15enne, rimasto ferito.

Il minore stava procedendo in sella a una bicicletta quando è entrato in collisione con una autovettura finendo sull’asfalto. Il ciclista è stato soccorso da personale della Croce Rossa e trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

