Monza, incidente in viale Libertà: sciolta la prognosi del motociclista ferito È stata sciolta la prognosi del motociclista di 26 anni ricoverato all’ospedale di Vimercate dopo un violento incidente in viale Libertà a Monza.

È stata sciolta la prognosi del motociclista di 26 anni ricoverato all’ospedale di Vimercate dopo un violento incidente in viale Libertà a Monza. È successo mercoledì sera alle 19.30: l’uomo, residente a Merate, era stato trasportato in codice giallo, ma le sue condizioni si erano fatte più serie in ospedale tanto da convincere i medici a riservarsi la prognosi. La situazione è migliorata col passare delle ore e ne avrà per venti giorni.

Mercoledì sera viaggiava sulla sua Kawasaki in direzione della periferia quando all’altezza di via Pennati si è scontrato con una Peugeot guidata da una donna monzese di 43 anni. Le responsabilità sono al vaglio delle forze dell’ordine intervenute.

