Monza, incidente in via Annoni per Gianni Bugno: è stato investito da una moto All’inizio era stato segnalato come un incidente grave ma poi entrambe le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale in codice verde. Bugno è rimasto ferito alla gamba sinistra.

L’incidente risale al pomeriggio di venerdì 4 marzo in via Annoni. Gianni Bugno, ex campione mondiale di ciclismo, è stato investito da una moto e ha riportato ferite alla gamba sinistra. All’inizio il suo incidente è stato segnalato come grave, ma poi entrambe le persone coinvolte, Bugno e il motociclista che lo ha investito, sono state trasportate in codice verde, quindi, appunto, non in gravi condizioni, all’ospedale San Gerardo.

