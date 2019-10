Monza incidente stradale ribaltamento via Pergolesi (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, incidente con ribaltamento davanti all’ospedale San Gerardo: 25enne ferita Ha perso il controllo dell’auto ed è andata a sbattere violentemente contro le protezioni del marciapiede, ribaltandosi. Protagonista una 25enne di Monza, davanti all’ospedale San Gerardo.

Se l’è cavata con dieci giorni di prognosi la ragazza di 25 anni che nella notte tra lunedì e martedì 29 ottobre è stata protagonista di un violento incidente con ribaltamento a Monza. È successo in via Pergolesi, davanti all’ospedale San Gerardo, passate di poco le 2. La donna, residente a Monza, ha perso il controllo di una Mini mentre viaggiava in direzione di via Ramazzotti, andando a colpire violentemente e abbattendo le transenne a protezione del marciapiede sul lato del parcheggio. Le cause sono in corso di accertamento da parte della polizia locale, intervenuta con i vigili del fuoco e l’ambulanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA