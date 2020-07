Monza: incendio alla ex casa delle aste, massiccio intervento dei vigili del fuoco - VIDEO

VIDEO - Ennesimo incendio alla ex casa delle aste di via Cesare Battisti, martedì notte attorno all’una, probabilmente innescato da quale occupante abusivo dello stabile. I vigili del fuoco intervenuti in forze. Non si registrano feriti.