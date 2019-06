Monza, incendio al chiosco della Boscherona: i sindacati dei pensionati rinnovano impegno e chiedono sicurezza I sindacati dei pensionati Spi, Fnp, Uilp insieme a Libera Brianza prendono posizione sull’incendio che nella notte di mercoledì 5 giugno ha divorato il chiosco della Boscherona, a Monza.

Conferma della serata musicale del 21 giugno e impegno per far rivivere in fretta il chiosco della Boscherona, a Monza, divorato da un incendio nella notte di mercoledì 5 giugno. I sindacati dei pensionati Spi, Fnp, Uilp insieme a Libera Brianza prendono posizione sull’evento che ha colpito il parco.

“Siamo venuti a conoscenza di un incendio che ha interessato l’esercizio pubblico di ristorazione collocato all’interno del parco della Boscherona nel quale ha sede ‘l’orto e giardino didattico’ intitolato alla testimone di giustizia Lea Garofalo – si legge in una nota - dove è anche in corso di preparazione un concerto musicale per il prossimo 21 Giugno, tra le cui motivazioni c’è anche quella di ricordare nel decennale della uccisione, la figura di Lea. Chiediamo che le cause di questo incendio siano accertate al più presto. Sollecitiamo alle autorità competenti interventi adeguati di messa in sicurezza a tutela dei cittadini che fruiscono della struttura pubblica, nel caso si dovesse constatare l’origine accidentale di quanto accaduto. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare alla serata di musica del 21 giugno prossimo”.

