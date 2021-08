Monza, inaugurato il nuovo supermercato Aldi: 1.100 metri quadrati green e 12 nuovi posti di lavoro Taglio del nastro giovedì 5 agosto in viale Lombardia 96/a, nel quartiere San Fruttuoso.Si tratta del primo supermercato a marchio Aldi aperto in città. In Lombardia sono diventati 37 i negozi presenti (120 in Italia), quattro nella provincia di Monza-Brianza (Concorezzo, Arcore e Busnago).

Il nuovo supermercato Aldi a Monza

In Lombardia sono diventati 37 i negozi presenti (120 in Italia), quattro nella provincia di Monza-Brianza (Concorezzo, Arcore e Busnago).ll target è quello di un “discount di qualità”. Lo store di San Fruttuoso si sviluppa su una superficie di vendita di oltre 1.100 metri quadrati con 110 parcheggi gratuiti a disposizione dei clienti. «Il nuovo punto vendita ALDI - dicono dall’ufficio stampa della azienda - ha contribuito alla riqualificazione dell’area con la realizzazione di un’area verde e la piantumazione di alberi. In linea con le politiche di sostenibilità del gruppo, il negozio di Monza è anche green, con un edificio dotato di impianto fotovoltaico della portata di 48,84 kWp e di due colonnine di ricarica per mezzi elettrici».

Con l’apertura del nuovo negozio sono state create 12 nuove opportunità lavorative, per un totale di 675 collaboratori tra i 37 store della regione e il polo logistico di Landriano (Pavia).

