Monza, in Villa reale si parla di architettura: al Belvedere inizia P’Arcnouveau Giovedì 19 luglio alle 19, in Villa reale a Monza, il primo appuntamento della rassegna “Serate” che porta a Monza i nomi più interessanti della progettazione, ideazione e realizzazione dei progetti architettonici. Il battesimo è affidato ai creatori del grande parco milanese CityLife

Ascoltare parole di architettura può sembrare un esercizio, a volte un dovere, di chi è del mestiere. In realtà non è del tutto vero, basterà andare giovedì 19 luglio alle 19 in Villa Reale, viale Brianza 1, per averne conferma. L’appuntamento è infatti con le “Serate di architettura al Belvedere 2018”, poi tutti in vacanza fino a settembre.

Anche quest’anno ricalcando il buon esito della stessa iniziativa proposta l’anno scorso, la Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Monza e Brianza (in collaborazione con Triennale di Milano e Il Cittadino di Monza e Brianza che ne è un media partner) dimostrerà - con una serie di incontri di valore con esponenti del mondo dell’architettura - che ascoltare di architettura è interessante anche se non si è del ramo.



Serate architettura: l’ultimo incontro dell’edizione 2017 con Stefano Boeri



E visto che, come diceva qualcuno che di architettura ne capiva (Michelangelo), «chi segue altri non gli va mai innanzi», gli organizzatori delle Serate vanno molto innanzi con le loro proposte, visto che ne offriranno altre al pubblico fino a novembre, come indicato nell’elenco a lato.

Il primo sprint, quello che inaugura la rassegna di incontri in Villa, è appunto il 19 luglio in Villa Reale con P’ARCNOUVEAU. Poi il ciclo di incontri proseguirà fino a novembre con sette progettisti di fama internazionale. La sede sarà sempre il Triennale Design Museum del Belvedere. L’iniziativa vuole coinvolgere un pubblico non solo specialistico sui temi dell’architettura, del design e del paesaggio, ma anche chi ha la curiosità di scoprire cosa fanno i progettisti più quotati.

Ospite della serata inaugurale, con la conferenza del titolo “Trasversalmente”, lo studio di paesaggio P’ARCNOUVEAU, che ha sede a Milano. Fondato nel 2008 da Margherita Brianza a cui po si è unito Luca Manzocchi, lo studio si occupa degli aspetti della progettazione, la ideazione e la tecnica «nella profonda convinzione - spiegano gli organizzatori dell’evento del 19 - che queste si supportino a vicenda per il raggiungimento di un risultato di grande impatto».

P’ARCNOUVEAU dal 2008 ha al suo attivo i giardini delle residenze progettate da Daniel Libeskind a Milano, il nuovo grande parco CityLife, iniziato nel 2008, e il secondo parco cittadino di Milano che ospita anche un museo d’arte contemporanea all’aperto (ArtLine) con opere site-specific di artisti di fama mondiale.

Le Serate di Architettura - per le quali il CNAPPC rilascerà tre crediti formativi al fine dell’aggiornamento professionale - hanno ottenuto il patrocinio di Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti, Provincia di Monza e della Brianza, Comune di Monza, Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi. Le Iscrizioni alle “Serate” si potranno effettuare la sera stessa prima della conferenza, fino ad esaurimento posti e l’evento del 19 è gratuito e aperto a tutti. Dettagli della serata sul sito dell’ordine degli architetti.

Il calendario in Villa reale

13 SETTEMBRE

Laura Peretti Architects

27 SETTEMBRE

Systematica

18 OTTOBRE

Arup - Fabio Parenti

8 NOVEMBRE

Caravatti_Caravatti

15 NOVEMBRE

Maria Giuseppina Grasso Cannizzo

29 NOVEMBRE

Martin Rauch

