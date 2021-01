Monza, in stato di ebbrezza va contromano davanti alla caserma dei carabinieri: inseguita e denunciata

Nei guai una donna monzese di 46 anni che la notte dell’Epifania, in pieno coprifuoco, ha percorso contromano in auto via Volturno, si è schiantata contro delle bici in sosta e si è allontanata: una pattuglia l’ha inseguita e fermata.