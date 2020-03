Monza, in Italia da due giorni ruba abiti in centro: denunciato 17enne ubriaco La polizia locale ha denunciato per furto un ragazzo di 17 anni arrivato in Italia senza documenti attraversando il confine con la Francia. Aveva rubato vestiti per 300 euro.

Era da poco arrivato in Italia attraversando il confine con la Francia, è stato denunciato a piede libero dalla polizia locale per furto e affidato ai servizi sociali. Nei guai un ragazzo di 17 anni, originario della Mauritania e senza documenti, che lunedì intorno alle 11 è stato fermato in piazza Duomo, al termine di una breve fuga dopo aver rubato capi d’abbigliamento per un valore di poco più di 300 euro in uno store di via Italia. Inseguito dal personale di sicurezza del negozio si era sbarazzato della refurtiva gettandola per terra. Il ragazzo era ubriaco.

