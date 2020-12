Monza, in isolamento o quarantena: niente multe causa lavaggio strade Il Comune di Monza semplifica la vita ai cittadini positivi al covid-19, in quarantena o in isolamento fiduciario: non dovranno preoccuparsi di spostare l’auto nei giorni in cui c’è il lavaggio strade. Diverse nelle ultime settimane le segnalazioni di multe elevate per questo motivo.

I pazienti positivi al covid-19, in quarantena o in isolamento fiduciario non dovranno preoccuparsi di spostare l’auto nei giorni in cui vengono pulite le vie. Il Comune di Monza ha semplificato la procedura per evitare che venga multato chi è bloccato in casa dal virus: il divieto di sosta, revocato nelle settimane in cui la Lombardia è diventata zona rossa, è già costato una brutta sorpresa a più di un contagiato che, come ha segnalato alcune settimane fa un lettore de il Cittadino, è stato sanzionato per aver lasciato la vettura parcheggiata in strada negli orari in cui passa la spazzatrice. Per sperare di non dover pagare, hanno spiegato gli agenti della Polizia locale, avrebbe dovuto presentare un ricorso al giudice di pace.

L’orientamento in piazza Trento e Trieste è mutato il 14 dicembre: i positivi, per non rischiare di essere multati, avrebbero dovuto esporre sul cruscotto dei veicoli in sosta vietata un foglio con «gli estremi dell’ordinanza» 203. In quel modo avrebbero consentito ai vigili di distinguere le macchine che ostacolano il passaggio delle spazzatrici per distrazione dei proprietari da quelle non spostate per un motivo oggettivo. Per posizionare la comunicazione i positivi avrebbero dovuto, però, uscire di casa: il 17 dicembre, allora, in municipio hanno modificato ancora l’indicazione con una nuova ordinanza. Per chi è in quarantena il divieto rimane sospeso e, nel caso si ritrovasse con una multa sul parabrezza, dovrà contattare il comando e chiedere che venga archiviata.

A proposito di lavaggio strade a Monza è sospesa insieme alla raccolta dei rifiuti nei giorni di venerdì 25 e sabato 26 dicembre, Natale e Santo Stefano, venerdì 1 gennaio e mercoledì 6 gennaio.

Il Comune ricorda che è vietato esporre rifiuti a bordo strada nelle sere prima di queste giornate festive.Anche la piattaforma ecologica sarà chiusa in queste date.

