Monza, in estate il trasloco dei sottoservizi aíl ponte di via Colombo (chiuso da settembre 2018) Ponte di via Colombo a Monza, qualcosa si muove. Il primo step prevede l’avvio dei lavori per lo spostamento dei sottoservizi entro l’estate. Attesa per l’autunno la demolizione.

Ponte di via Colombo a Monza, qualcosa si muove. Il primo step, annunciato dall’amministrazione comunale a margine della conferenza stampa di presentazione degli interventi di riqualificazione di via Manzoni, prevede l’avvio dei lavori per lo spostamento dei sottoservizi: succederà entro l’estate coinvolgerà Acsm-Agam, Enel e BrianzAcque. A questi interventi, preliminari, farà seguito la demolizione del ponte, attesa per l’autunno.

Al momento sembrano non esserci ritardi nel calendario dei lavori: la nuova infrastruttura dovrebbe essere realizzata entro l’anno in corso. La chiusura del ponte sul Lambro all’altezza di via Colombo, tanto al traffico pedonale quanto a quello carraio, è stata stabilita d’urgenza a settembre 2018.

