Monza, il Vero Volley adotta la rotatoria di viale Stucchi: in arrivo due mega pallavolisti in azione

La rotatoria tra i viali Stucchi e Sicilia a Monza, adottata dal Vero Volley, sta per cambiare volto: il progetto presentato in Comune prevede una scultura in corten di 5 metri per 5 che raffigura due pallavolisti in azione, una zona verde, la scritta “Monza città del volley”.