Monza, il sottopasso pedonale di corso Milano non è «un’urgenza» e resta chiuso A Monza non riaprirà a breve il sottopasso pedonale che collega i giardini della stazione a corso Milano. Era stato chiuso a inizio per il distacco di parti di intonaco e non rappresenta un’urgenza.

Resta chiuso il sottopasso pedonale che dai giardini della stazione di Monza porta in corso Milano. È transennato dall’inizio del 2019 e «non tornerà in funzione a breve - hanno spiegato dagli uffici comunali di piazza Trento e Trieste - perché la sua riapertura non presenta motivi di urgenza, visto che nelle vicinanze a disposizione dei pedoni ce n’è un altro».

A farlo chiudere erano state questioni di sicurezza: all’inizio del 2019 si erano infatti verificati alcuni distacchi di intonaco dalle pareti. Da quel momento in poi lucchetti e nastro rosso ne impediscono ancora oggi l’accesso e ai pedoni diretti alla stazione ferroviaria non resta che attraversare in superficie (c’è il semaforo con l’attraversamento pedonale) o al sottopasso che si trova vicino a largo Mazzini. Interventi di manutenzione, e soprattutto di pulizia, sarebbero necessari anche in questo caso, dato che sporcizia e cattivi odori non mancano mai.

La chiusura al transito nel sottopassaggio dei giardini della stazione non ne impedisce un diverso tipo di utilizzo da parte degli sbandati che frequentano la stazione: nei mesi scorsi alla base della sua scalinata, dal lato di corso Milano, era stata ritrovata anche una bottiglia usata per fumare crack.

