Monza: il sottopassaggio Rota-Grassi chiude un giorno per lavori Bollino rosso sulla viabilità di Monza martedì 23 febbraio: dalle 10 alle 18 è in programma un cantiere che renderà necessaria la chiusura al traffico.

Gli automobilisti segnino in rosso la data sul calendario: martedì 23 febbraio il sottopasso Rota-Grassi sarà chiuso per lavori dalle 10 alle 18. Il blocco del traffico per buona parte della giornata è stato decretato dal Comune per consentire all’impresa Zini Elio srl di Imola di ripristinare la barra altimetrica danneggiata da un tir il 18 dicembre nel corso di un incidente.

Chi imbocca abitualmente il sottopasso proveniente o diretto in via Visconti dovrà cercare itinerari alternativi: il transito sarà consentito solo ai residenti nella zona e ai mezzi di soccorso. La ditta incaricata di eseguire la manutenzione dovrà avvisare la cittadinanza con cartelli visibili da tutte le direzioni posizionati nei pressi della rotatoria di via Visconti e agli incroci tra via Rota e le vie Antonietti e Ferrari.

