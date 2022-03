Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Dario Allevi in municipio nelle scorse settimane (Foto by Fabrizio Radaelli)

Covid: il sindaco di Monza Dario Allevi è positivo, «sto abbastanza bene» Il sindaco di Monza Dario Allevi è risultato positivo al coronavirus che provoca il Covid e accusa alcuni sintomi. «Sto abbastanza bene, lavorerò da casa».

Il sindaco di Monza Dario Allevi è positivo al Sars-Cov2.Lo ha reso noto il Comune in una nota, aggiungendo che il primo cittadino accusa alcuni sintomi e continuerà a lavorare da casa. «Sto abbastanza bene. Per qualche giorno continuerò a lavorare da casa» riferisce l’amministrazione comunale per conto di Allevi, che parteciperà da remoto alla seduta di consiglio comunale prevista lunedì 28 marzo e martedì mattina allo stesso modo alla riunione di giunta.

