Monza, il sindaco Allevi e il 18 maggio: «Facciamo comunità, sosteniamo la nostra economia locale» Il primo cittadino ha postato un appello alla cittadinanza affinché dia una mano a commercianti, bar e ristoranti nella difficile ripresa: «Dietro alle tante vetrine c’è la storia antica del lavoro, c’è passione, c’è competenza, ci sono le nostre famiglie»

“Questo è il momento di sostenere i nostri commercianti, i nostri bar, i nostri ristoranti, di fare shopping nelle nostre vie e nelle nostre piazze per aiutare in ogni modo il tessuto economico locale a rialzarsi dopo questa durissima prova. Dietro alle tante vetrine c’è la storia antica del lavoro, c’è passione, c’è competenza, ci sono le nostre famiglie: #facciAMOcomunità!”. E’ l’invito che il sindaco di Monza Dario Allevi ha postato sabato su Facebook riferendosi alla riapertura pressoché totale di lunedì 18 maggio.

“Dunque è confermato - scrive Allevi - da lunedì 18 maggio si riapre quasi tutto: sarà un banco di prova importante, un momento tanto atteso per molti e doloroso per quanti, invece, non avranno la forza di farcela da subito e stanno vivendo questa “vigilia” con grande apprensione e smarrimento. Per questo mi rivolgo a tutti voi, ad ogni mio concittadino: #AiutiAMOci”

