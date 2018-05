Monza: il nuovo presidente di Acsm Agam è Paolo Busnelli Il sindaco di Monza ha firmato il decreto di nomina del nuovo presidente di Acsm Agam: il consiglio di amministrazione della multiutility in corso di ampliamento è Paolo Giuseppe Busnelli, monzese.

Si chiama Paolo Giuseppe Busnelli il prossimo presidente del consiglio di amministrazione di Acsm Agam: lo ha stabilito il sindaco Dario Allevi attraverso un decreto firmato giovedì 24 maggio. Monzese, nato ad aprile 1962 in città, sarà il successore di Giovanni Orsenigo alla guida della multiutility che proprio in queste settimane sta portando avanti il progetto di superfusione con altre realtà del nord Lombardia attive nei settori di acqua, gas ed elettricità. Giusto il 16 dicembre l’assemblea dei soci di Acsm Agam ha votato l’aggregazione con le società di Lecco, Sondrio e Varese oltre a Como. Busnelli è stato scelto all’interno di una rosa ristretta di cinque candidature arrivate a piazza Trento e Trieste tra una decina di candidature complessive. Sarà in carica per tre anni, secondo quanto previsto dagli statuti della spa: poi saranno Lecco e Varese a indicare i successori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA