Monza, il metanauto di viale Stucchi diventa più green e anche elettrico Più green e anche elettrico: sono partiti nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione e potenziamento del metanauto di viale Stucchi di Monza, gestito da Aevv Impianti del gruppo Acsm Agam.

Sono partiti nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione e potenziamento del metanauto di viale Stucchi di Monza, gestito da Aevv Impianti del gruppo Acsm Agam. Si tratta di un intervento all’insegna della sostenibilità nell’ottica delle politiche ambientali della multiutility. Il progetto prevede la realizzazione di un distributore green di GNL e BIO GNL, metano liquido per i mezzi pesanti e metano gassoso ricavato dal liquido per autoveicoli: una nuova tecnologia che assicura maggiore efficienza rispetto al metano tradizionale e tempi più brevi per completare il rifornimento.

Oltre all’area destinata al metano il presidio sarà dotato di due colonnine di ricarica per auto elettriche di tipo fast, alimentate da fotovoltaico, che fanno parte della rete di infrastrutture a supporto della mobilità elettrica in fase di installazione a Monza. Il tabellino di marcia prevede che la stazione di rifornimento completamente rinnovata sarà ultimata entro fine anno. Nessun problema per gli utenti che già si servono del metanauto. I lavori in corso non pregiudicano la continuità di servizio: l’impianto continua ad essere operativo.

