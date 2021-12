Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza, il Luogotenente della Finanza Yvan Sebastian Rossetti è Cavaliere al Merito della Repubblica Il militare è in servizio presso i Reparti del Comando provinciale monzese delle Fiamme Gialle. La prestigiosa onorificenza gli è stata consegnata giovedì 16 dicembre dal prefetto di Monza e Brianza, Patrizia Palmisani.

Tra gli insigniti della prestigiosa onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al “Merito della Repubblica Italiana” consegnata giovedì 16 dicembre dal prefetto di Monza e Brianza, Patrizia Palmisani, c’è il Luogotenente Cariche Speciali della Guardia di finanza, Comando provinciale di Monza e Brianza, Yvan Sebastian Rossetti.

Nato in Svizzera cinquantadue anni fa, coniugato e padre di due figli, Rossetti dopo la maturità ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Bologna. Ammesso all’allora Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza nel 1994, è stato nominato Maresciallo nel luglio 1996 e dopo aver prestato servizio da Ispettore alla sede di Milano, da 16 anni è in servizio presso i Reparti della Guardia di Finanza monzese con l’attuale incarico di Capo Sezione Operazioni, Programmazione e Coordinamento Informativo del Comando Provinciale di Monza.

«Nel corso della carriera - dicono dal Comando - ha dimostrato profondo attaccamento alle Istituzioni ed altissimo senso del dovere e della disciplina, operando con qualificata e consolidata preparazione tecnico-professionale, eccezionale motivazione al lavoro, in aree di rilevante interesse socio-economico, conseguendo importanti risultati di servizio, come testimoniano i numerosi encomi ed elogi ricevuti negli anni».

L’onorificenza è stata consegnata alla presenza del Comandante Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, Gen. D. Stefano Screpanti – accompagnato dal Comandante Provinciale di Monza, colonnello Maurizio Querqui – e del sindaco di Monza, Dario Allievi.

