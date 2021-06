Monza: il flash mob in abiti da sposa dell’Accademia Pbs - FOTO Una sfilata di giovani spose nel centro di Monza grazie al flash mob dell’Accademia professionale Pbs.

Una sfilata di giovani spose nel centro di Monza. Un evento inconsueto ed elegante che nella mattinata di mercoledì ha suscitato la curiosità e l’ammirazione dei passanti. In veste di modelle alcune allieve dell’Accademia Professionale Pbs di Monza che hanno preso parte a “Welcome White” un evento ideato dalla direttrice Anna Del Prete in collaborazione con i suoi insegnanti. Coinvolti per l’occasione i docenti di trucco, di acconciatura e di moda -sartoria che hanno reso le ragazze degne di una passerella di alta moda.

Le giovani indossavano abiti creati in Accademia, alcuni dalle forme classiche, altri dalle forme asimmetriche e più eccentriche, ma tutti molto eleganti. Gli abiti da sposa sono il traguardo da raggiungere per ogni stilista così come il trucco e l’acconciatura per il giorno del “si “lo sono per i creatori di immagine.

La sposa deve essere perfetta, nessun dettaglio deve essere trascurato e per questo richiede più studio e più impegno rispetto al look da mostrare in altre occasioni. La sfilata ha voluto essere di buon auspicio per il mondo del wedding messo a dura prova dalla pandemia. Il gran finale si è tenuto in piazza Duomo con il lancio di palloncini bianchi al quale ha partecipato anche l’assessore monzese all’Istruzione Pier Franco Maffè.

© RIPRODUZIONE RISERVATA