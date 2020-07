Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Duomo di Monza, smontata l’ultima impalcatura (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, il Duomo si svela ancora un po’: ultimi lavori sul portale d’ingresso Restauro del duomo, ultimo atto (quasi). Mentre la facciata si è liberata nei giorni scorsi dalle ultime impalcature e coperture, un’altra è stata montata completamento della parte bassa del protiro. Fine lavori prevista per la terza settimana di settembre.

Il lockdown aveva bloccato questo come tutti gli altri cantieri, rallentando di fatto di due mesi la consegna del cantiere, che si sarebbe dovuto inaugurare lo scorso 24 giugno, in occasione della festa patronale di San Giovanni. Festa rimandata e tecnici ancora al lavoro per ultimare il restauro del protiro, il portale di ingresso alla chiesa.

Duomo di Monza, particolare

(Foto by Fabrizio Radaelli)

La scorsa settimana si è conclusa la pulizia della lunetta superiore, quella che ospita la statua del Battista (una copia, perché l’originale è custodita al Museo e Tesoro del duomo) al termine della quale è stata rimossa l’impalcatura utilizzata per sostenere i tecnici durante i lavori. Ora manca solo il restauro dei leoni di marmo e delle colonne di ingresso su cui poggiano i felini, che da secoli accolgono l’entrata dei fedeli in basilica.

Fine dei lavori prevista per la terza settimana di settembre, in occasione del la festa liturgica del Santo Chiodo, la facciata verrà ufficialmente inaugurata e benedetta.

