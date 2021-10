Monza: il comando dei vigili del fuoco si tinge di verde per la Giornata contro una rara malattia dei bambini Parte della sede di via Cavallotti si è illuminata di verde per una notte per la Giornata mondiale Pans/Pandas (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections).

Il comando dei Vigili del Fuoco di Monza di via Cavallotti si è illuminato di verde per una notte aderendo così a un’iniziativa organizzata per la Giornata mondiale Pans/Pandas (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections), nome di una patologia poco conosciuta che colpisce soprattutto i bambini, causata da una reazione autoimmune a seguito di ripetute infezioni da streptococco.

Per mostrare l’adesione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a questa importante iniziativa, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica verso questa malattia rara, ancora poco conosciuta, una parte della sede di servizio del Comando di Monza è stata illuminata con luci verdi, come molti altri monumenti in tutta Italia, nella notte tra il 9 e il 10 ottobre.

Illuminare con una luce verde è un piccolo gesto ma ha un grande significato, a testimonianza della condivisione del Corpo verso questa nobile compagna di sensibilizzazione.

